Опытный рыболов Тарновский поделился тонкостями ночной рыбалки

Сергей Тарновский объяснил, что после захода солнца рыба начинает искать пищу, так как вода становится прохладнее. В это время крупные особи выходят на мелководье, где больше корма. Днём рыбалка может быть менее результативной, но ночью шансы на хороший улов значительно возрастают.