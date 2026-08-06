Опытный рыболов Тарновский поделился тонкостями ночной рыбалки

Август — идеальное время для ночной рыбалки. После дневной жары вода становится прохладной, и многие виды рыб активизируются именно в темное время суток. Чтобы насладиться удачным уловом и избежать штрафов, важно знать, где искать рыбу и соблюдать правила рыболовства. Опытный рыбак Сергей Тарновский поделился с изданием REGIONS своими рекомендациями.
Ночью особенно активны лещ, судак, сом, крупный карась и налим (в конце месяца).
Сергей Тарновский объяснил, что после захода солнца рыба начинает искать пищу, так как вода становится прохладнее. В это время крупные особи выходят на мелководье, где больше корма. Днём рыбалка может быть менее результативной, но ночью шансы на хороший улов значительно возрастают.
Он советует выбирать глубокие участки рек — бровки, выходы из ям или тихие заливы водохранилищ. Наиболее удачное время для рыбалки — это период с сумерек до полуночи и перед рассветом.
Важно заранее подготовить место для рыбалки и не шуметь на берегу. Для ночной рыбалки лучше всего подходят донные снасти и фидер. Судака можно поймать на воблеры и силиконовые приманки, лещ хорошо реагирует на червя, опарыша и ароматизированные прикормки.
Обязательно возьмите налобный фонарь с запасными батарейками — без хорошего освещения рыбалка ночью становится сложной задачей, советует эксперт.
Важно помнить, что даже успешный улов не должен быть достигнут за счет нарушения закона. Использовать сети, электроудочки, взрывчатые или химические вещества строго запрещено. Также нельзя ловить рыбу в местах нереста и применять моторные лодки в запрещенных зонах.
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