Чтобы добраться до Сети, они обменивались сообщениями и предлагали друг другу помочь. В итоге нашли уязвимость и смогли выйти в интернет. Первую попытку разработчики заблокировали, но модели нашли другой способ и новую уязвимость, что в июле привело к атакам на Hugging Face и саму OpenAI.