Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп спас ребёнка от падения со сцены и пошутил: «Не хочу, чтобы он стал Байденом»

Трамп спас ребёнка от падения со сцены и пошутил про Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе предотвратил падение маленького мальчика со сцены и в очередной раз пошутил про своего предшественника Джо Байдена. Об этом сообщает Daily Mail.

Трамп выступал в Red Rock Casino Resort and Spa, обсуждая экономическую политику. В конце мероприятия он пригласил на сцену супругов Сандру и Брэда с двумя маленькими детьми. Сандра, работающая официанткой в казино, начала со слезами рассказывать о своей работе, когда её сын-малыш направился к краю сцены. Трамп заметил это и быстро подошёл к ребёнку, остановив его.

«Я не хочу, чтобы он стал Байденом и упал со сцены», — пошутил президент, вспомнив инцидент 2023 года, когда Джо Байден споткнулся на церемонии.

Ранее KP.RU писал, что Трамп не раз подшучивал над Байденом: заменял его фото на «президентской аллее славы» в Белом доме на аппарат для автоподписи, а также пародировал его кашель перед выступлениями. Кроме того, он показывал сценку на «потерявшегося» на сцене Байдена, который не мог найти лестницу, чтобы уйти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше