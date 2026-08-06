Трамп спас ребёнка от падения со сцены и пошутил: «Не хочу, чтобы он стал Байденом»

Ранее KP.RU писал, что Трамп не раз подшучивал над Байденом: заменял его фото на «президентской аллее славы» в Белом доме на аппарат для автоподписи, а также пародировал его кашель перед выступлениями. Кроме того, он показывал сценку на «потерявшегося» на сцене Байдена, который не мог найти лестницу, чтобы уйти.