Причиной авиакатастрофы в США стало испытание военными глушителя GPS

Однако Арройо отметил, что пилоты часто полагаются на GPS именно потому, что он позволяет безопасно проходить сложный рельеф, где цена ошибки максимальна. «GPS может провести вас с требуемым запасом прочности и не дать врезаться в землю. Без него вы не можете выполнить заход в этих границах и рискуете выйти за их пределы, используя обычную навигацию», — пояснил он.