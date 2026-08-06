Причиной авиакатастрофы в США стало испытание военными глушителя GPS

Причиной крушения небольшого медицинского самолета в США в середине мая, в результате которого погибли все четыре человека на борту, могло стать испытание американскими военными экспериментального оружия — глушителя GPS. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на отчет о крушении.
Ранее Associated Press (AP) сообщило, что GPS на медицинском самолете, разбившемся в горах Нью-Мексико, отказал из-за военного глушения сигнала в этом районе. Федеральные следователи при этом отмечали, что пилотов предупреждали о возможных помехах.
The Telegraph отмечает, что это первый известный инцидент, при котором гражданский самолет в США упал из-за вызванных военными помех в работе GPS.
Незадолго до крушения судна другие самолеты сообщали о сбое в системах GPS, и авиадиспетчеры попросили военных прекратить учения по глушению GPS на полигоне Уайт-Сэндс, пишет The Telegraph. После доклада пилотов рухнувшего самолета о неполадках диспетчер дал им указание выстроиться для визуального захода на посадку, используя наземные ориентиры, а не приборы.
«Пилот [упавшего самолета] ответил, что он корректирует высоту и что самолет потерял возможность использования GPS. Пилот заявил, что им потребуется курс», — говорится в отчете. Затем экипажу разрешили визуальный заход, а диспетчер сообщил военным, что те могут возобновить глушение, передает газета.
Однако при снижении к аэропорту самолет врезался в гористую местность примерно в 22 км к северо-востоку от него. Дезориентированный экипаж врезался в склон горы, которую, вероятно, даже не видел, уточняет газета. По предварительным данным, это первый известный случай, когда военное глушение GPS повлияло на падение гражданского самолета в воздушном пространстве США, отмечает The Telegraph.
Впрочем, как отмечает AP, Федеральное управление гражданской авиации США заранее выпустило уведомление для пилотов о том, что военные будут глушить сигналы GPS в этом районе. По мнению эксперта по авиабезопасности Стива Арройо, экипаж медицинского самолета должен был приготовиться использовать другие навигационные системы.
Однако Арройо отметил, что пилоты часто полагаются на GPS именно потому, что он позволяет безопасно проходить сложный рельеф, где цена ошибки максимальна. «GPS может провести вас с требуемым запасом прочности и не дать врезаться в землю. Без него вы не можете выполнить заход в этих границах и рискуете выйти за их пределы, используя обычную навигацию», — пояснил он.
В результате крушения самолета в середине мая в Нью-Мексико начался лесной пожар, которые привел к эвакуации людей из близлежащей сельской местности.
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