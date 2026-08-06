Что известно о ночной атаке дронов ВСУ на российские регионы 6 августа

Российские силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 605 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ самолетного типа были нейтрализованы в период с 20.00 среды до 8.00 четверга по московскому времени.
Так, ПВО сбила БПЛА над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями.
Накануне поздно вечером губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Козыревка погиб мужчина, еще шесть человек пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии.
Также беспилотники были перехвачены над Ярославской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.
Ярославская область, по данным губернатора Михаила Евраева, подверглась самой массовой атаке БПЛА. Всего над регионом силы ПВО и РЭБ уничтожили 88 беспилотников.
Пострадавших в результате атаки нет. Среди разрушений на земле — сгоревший частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, также повреждены автомобили.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что обломки БПЛА повредили фасад логистического комплекса Wildberries. Пострадавших в результате атаки нет.
Российские военные также уничтожили дроны над Нижегородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Ростовской области дежурные подразделения ПВО уничтожили свыше 20 украинских беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА противника были перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском районах.
Наконец, ПВО отразила атаку на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь были сбиты шесть БПЛА, летевших в сторону Москвы.