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Полномочия по земельному контролю перейдут к краевым властям

В заксобрание внесен проект закона о перераспределении полномочий в сфере земельного контроля между органами местного самоуправления и органами государственной власти Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Источник: Коммерсантъ

В заксобрание внесен проект закона о перераспределении полномочий в сфере земельного контроля между органами местного самоуправления и органами государственной власти Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно документу, передача полномочий региону позволит унифицировать подходы и также координировать действия с федеральным государственным земельным надзором. Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с января 2027 года, с финансированием за счет бюджета Пермского края.

Законопроект рассмотрят на августовском пленарном заседании. В случае принятия он коснется всех территорий Пермского края, кроме Пермского городского округа и Пермского муниципального округа.

Напомним, ранее президент РФ поставил задачу по капитализации земельных ресурсов, в том числе усилению контроля за землями.