Житель Екатеринбурга отсудил у кафе 265 тысяч за сухарик в роллах

В апреле на дне рождения сестры мужчина отведал блюда японской кухни, приготовленные ИП, работающим по франшизе крупной сети заведений общепита. Во время еды ему попался твердый предмет внутри ролла — как потом выяснилось, это был панировочный сухарь — и повредил зуб.