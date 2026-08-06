Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Екатеринбурга отсудил у кафе 265 тысяч за сухарик в роллах

Кировский районный суд Екатеринбурга встал на сторону местного жителя, которому в роллах попался очень твердый сухарик, ставший причиной стоматологических расходов.

В апреле на дне рождения сестры мужчина отведал блюда японской кухни, приготовленные ИП, работающим по франшизе крупной сети заведений общепита. Во время еды ему попался твердый предмет внутри ролла — как потом выяснилось, это был панировочный сухарь — и повредил зуб.

«Врачи диагностировали перелом зуба, он был удален. В дальнейшем пациенту предстоит имплантация, формирование десны и установка коронки. На восстановление челюсти он потратит почти 158 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Истец направил предпринимателю претензию с требованием возместить затраты, она осталась без ответа. Дальше к разбирательству подключился суд. Исследовав доказательства, он пришел к выводу: между повреждением зуба и наличием твердого предмета в ролле — прямая причинно-следственная связь.

Суд вынес заочное решение в пользу истца. С индивидуального предпринимателя взыскано суммарно 265 тысяч рублей.