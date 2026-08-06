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В Геленджике из-за угрозы БЭК временно запрещали выход в море

В Геленджике 6 августа жителей и гостей города предупредили о временном запрете на выход в море для всех плавательных средств. Причиной стала объявленная опасность атаки безэкипажных катеров. Соответствующее заявление сделал глава города Алексей Богодистов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: фото Александр Байдуков, CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

«Рекомендуем покинуть пляжи и набережную. Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили», — написал градоначальник в соцсетях.

Позже, после снятия угрозы атаки БЭК, жителям и гостям города сообщили, что опасности нет.

Напомним, утром 3 августа в результате атаки украинских беспилотников по пляжу в курортном поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли семь человек.

По последним данным, число пострадавших достигло 58 человек.

В оперштабе Краснодарского края уточнили: «Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска».

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали атаку дрона ВСУ по пляжу под Геленджиком. Там заявили, что все участники конфликта должны принимать меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов.

Представитель управления Марта Уртадо отметила, что украинская атака беспилотника на Геленджик и удары по Московской области 4 августа указывают на общее усиление эскалации. Это, по ее словам, приводит к росту числа пострадавших среди мирных жителей.

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