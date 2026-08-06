В Геленджике из-за угрозы БЭК временно запрещали выход в море

«Рекомендуем покинуть пляжи и набережную. Укройтесь в помещениях, при возможности — спуститесь в подвал или в цокольный этаж. Не подходите к окнам. Не используйте для укрытия автомобили», — написал градоначальник в соцсетях.
Позже, после снятия угрозы атаки БЭК, жителям и гостям города сообщили, что опасности нет.
Напомним, утром 3 августа в результате атаки украинских беспилотников по пляжу в курортном поселке Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли семь человек.
По последним данным, число пострадавших достигло 58 человек.
В оперштабе Краснодарского края уточнили: «Госпитализирован 21 человек. По поручению губернатора 19 пострадавших, в их числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара, еще двое находятся в больнице Новороссийска».
Представитель управления Марта Уртадо отметила, что украинская атака беспилотника на Геленджик и удары по Московской области 4 августа указывают на общее усиление эскалации. Это, по ее словам, приводит к росту числа пострадавших среди мирных жителей.