Консультант топ-менеджеров рассказал об «открытии» в работе с CEO

Руководитель многомиллиардной компании должен «перестать соревноваться со своей командой и начать помогать другим добиваться успеха», подчеркнул Голдсмит: «Вместо того, чтобы лезть вон из кожи, доказывая всем, какой вы умный, стоит направить амбиции на то, чтобы помочь сделать это вашим подчиненным». Квалификация и навыки у команды, как правило, выше, чем у гендиректора, и на высоком уровне управления нужно смириться с этим фактом и перестать видеть в коллегах конкурентов, посоветовал консультант.