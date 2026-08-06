Консультант топ-менеджеров рассказал об «открытии» в работе с CEO

Грамотный топ-менеджер должен уметь абстрагироваться от собственной работы и сосредотачиваться на коллегах и подчиненных, рассказал в эфире Радио РБК консультант топ-менеджеров крупнейших мировых компаний Маршалл Голдсмит.
Тремя важнейшими навыками для лидеров в ближайшие пять лет он назвал смелость, смирение и дисциплину.
Отвечая на вопрос о том, каким было самое неожиданное открытие при работе с успешными лидерами корпораций, Голдсмит сказал: «Мой успех вообще от меня не зависит… Один мой клиент — Алан Малалли, член совета директоров Google… научил меня мудрости, что хватит зацикливаться на себе и на том, какой я умный, гораздо результативнее фокусироваться на людях, с которыми я работаю».
Эксперт также рассказал, как меняется роль лидера с новыми достижениями. «В начале карьеры бывает достаточно доказать, что я умный. Потом мне нужно учиться побеждать в спорах. демонстрировать силу и умение решать сложные задачи. А потом самое сложное — нужно учиться от всего этого отказываться. Чем выше вы забираетесь, тем меньше шансов быть успешным, оставаясь в модели героя-одиночки», — описал он критерии успеха.
Руководитель многомиллиардной компании должен «перестать соревноваться со своей командой и начать помогать другим добиваться успеха», подчеркнул Голдсмит: «Вместо того, чтобы лезть вон из кожи, доказывая всем, какой вы умный, стоит направить амбиции на то, чтобы помочь сделать это вашим подчиненным». Квалификация и навыки у команды, как правило, выше, чем у гендиректора, и на высоком уровне управления нужно смириться с этим фактом и перестать видеть в коллегах конкурентов, посоветовал консультант.
Кроме того, сказал Голдсмит, не у каждого человека есть потенциал стать CEO мирового уровня, а некоторым это «просто не нужно».
Маршалл Голдсмит — консультант топ-менеджеров, бизнес-эксперт, вошедший в число 50 самых влиятельных мыслителей в сфере менеджмента. Он написал несколько книг по личностному росту и управлению, они были переведены на 30 зыков и стали бестселлерами в 12 странах.
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