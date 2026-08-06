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Под Волгоградом собственник сельхозугодий закатал поле в асфальт

Камышинский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования Россельхознадзора к собственнику.

Камышинский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования Россельхознадзора к собственнику земельного участка о ликвидации несанкционированной свалки и демонтажу асфальтированной площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, в мае 2024 года на землях сельхозназначения площадью 2,2 га были обнаружены горы отходов и асфальтированная площадка.

Собственник долгое время не устранял выявленные нарушение и был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Но и это не помогло. Тогда и был подан иск в суд.

Суд обязал недобросовестного владельца ликвидировать свалку и демонтировать асфальтированную площадку в течение шести месяцев. Исполнение решения суда находится на контроле Россельхознадзора.

Фото сгенерировано ИИ.