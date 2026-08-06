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Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, захотели его вернуть

Жители Словакии, которые ранее отказались от гражданства России, активно интересуются возможностью его вернуть. Об этом в четверг, 6 августа, рассказали в посольстве страны в Братиславе.

Жители Словакии, которые ранее отказались от гражданства России, активно интересуются возможностью его вернуть. Об этом в четверг, 6 августа, рассказали в посольстве страны в Братиславе.

— Поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов, — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.

Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Посольство готово предоставить всю информацию и оказать содействие.

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, в свою очередь, выступил с инициативой лишать гражданства спортсменов, которые хотят выступать за другую страну, и вынудить их компенсировать затраты.

Тем временем пропускной пункт около Нарвы не вмещает эстонцев, которые хотят попасть в Россию. С 15 июня погранпункт, который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график и стал закрываться в 19:00.

При этом 20 июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выражал готовность полностью закрыть границу с Россией в случае обострения ситуации в сфере безопасности.

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