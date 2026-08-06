Жители Словакии, отказавшиеся от российского гражданства, захотели его вернуть

Жители Словакии, которые ранее отказались от гражданства России, активно интересуются возможностью его вернуть. Об этом в четверг, 6 августа, рассказали в посольстве страны в Братиславе.
— Поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов, — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.
Желающие могут обратиться по этому вопросу в порядке и при соблюдении условий, установленных законом. Посольство готово предоставить всю информацию и оказать содействие.
Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, в свою очередь, выступил с инициативой лишать гражданства спортсменов, которые хотят выступать за другую страну, и вынудить их компенсировать затраты.
Тем временем пропускной пункт около Нарвы не вмещает эстонцев, которые хотят попасть в Россию. С 15 июня погранпункт, который ранее работал с 7:00 до 23:00, сократил график и стал закрываться в 19:00.
При этом 20 июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро выражал готовность полностью закрыть границу с Россией в случае обострения ситуации в сфере безопасности.