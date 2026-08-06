Боец СВО на Алтае пережил удар молнии во время встречи с медведем и прополз километр на одной руке

В Республике Алтай морпех, действующий участник СВО, выжил после удара молнии и сумел добраться до помощи, сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Хубезов.
Инцидент произошел, когда боец приехал в отпуск. Он ехал верхом на лошади и заметил, что их преследует медведь. Мужчина направился к дереву, чтобы привязать коня и «разобраться со зверем», но в тот момент в ударила молния. Заряд прошел через дерево в лошадь и в него самого.
Дерево разлетелось в щепки, лошадь упала замертво и придавила бойцу ногу. Сам он получил удар в затылок и шею, загорелись шапка и воротник куртки.
По словам пострадавшего, тело мгновенно парализовало, двигалась только одна рука. Но он сумел освободиться от лошади, прополз больше километра до дороги, где его подобрали люди и отвезли в больницу. При этом, как рассказал сам боец, когда сердце переставало биться, он делал себе массаж прямо во время движения.
Сейчас мужчина находится в больнице на лечении.
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