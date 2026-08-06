Боец СВО на Алтае пережил удар молнии во время встречи с медведем и прополз километр на одной руке

Инцидент произошел, когда боец приехал в отпуск. Он ехал верхом на лошади и заметил, что их преследует медведь. Мужчина направился к дереву, чтобы привязать коня и «разобраться со зверем», но в тот момент в ударила молния. Заряд прошел через дерево в лошадь и в него самого.