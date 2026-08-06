Два человека погибли, 11 ранены за сутки в Курской области из-за атак ВСУ

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Воронежской области ночью сбили 57 БПЛА. По предварительным данным, жертв нет. В результате падения обломков дронов в областном центре повреждены семь автомобилей, посечены остекление и кровля в ряде частных и многоквартирных домов. В одном из районов повреждения кровли и фасада получили постройки двух агропредприятий.