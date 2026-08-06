Красноярск вошел в тройку городов-миллионников по количеству прокатов сапбордов

Красноярск занял третье место среди российских городов-миллионников по количеству пунктов проката сапбордов и байдарок. Об этом сообщает ТАСС.
В городе работает 71 такая точка. Больше прокатов только в Санкт-Петербурге, где насчитывается 228 локаций и в Москве — 164 пункта. За последние три года количество организаций, предлагающих водно-спортивный инвентарь в аренду, выросло в городах-миллионниках на 55%. Сейчас их общее число превышает 900.
Средняя стоимость двухчасового катания на сапборде составляет около 1,39 тысячи рублей за сеанс. Дешевле всего такая услуга обходится в Уфе (1,03 тысячи рублей), дороже всего в Москве (2,03 тысячи рублей).
В Красноярске предлагают аренду сапа для самостоятельной прогулки за 1,5 тыс. рублей за 2 часа. Прогулка по Мане (2,5 часа сплава) обойдется примерно в 3 тыс. рублей с трансфером и инструктажем.