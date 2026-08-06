Красноярск вошел в тройку городов-миллионников по количеству прокатов сапбордов

В городе работает 71 такая точка. Больше прокатов только в Санкт-Петербурге, где насчитывается 228 локаций и в Москве — 164 пункта. За последние три года количество организаций, предлагающих водно-спортивный инвентарь в аренду, выросло в городах-миллионниках на 55%. Сейчас их общее число превышает 900.