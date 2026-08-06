Перекрытие дороги продлили во Владивостоке из-за непогоды

Работы проводит подразделение АО «ДГК». Как информируют энергетики, работы затянулись из-за непогоды.
Работы продлены до 10 августа — до понедельника. В этот день дорогу откроют.
Скорее всего, обещание сдержат: во Владивостоке обильных дождей до конца недели не прогнозируют. А подрядчик «ДГК» работать быстро умеет. В начале июня он перекрывал соседнюю часть улицы 40 лет ВЛКСМ — проезд от дома № 9 до дома № 17. Работы удалось завершить на три дня раньше.
Сейчас работы ведутся на участке между домами № 7 и № 9. Это дорога с односторонним движением. На въезде со стороны перекрёстка с улицами Вилкова и Калинина установлен бетонный блок.
Кроме того, в связи с работами на теплотрассе движение трамваев остановили не на один день, как планировалось, а на два дня. Трубы меняют на улице Борисенко в районе остановки «Школьная». Участок теплотрассы проходит под трамвайными путями.
Сегодня трамваи уже не ходят. Перекрытие путей будет действовать до 23:00 7 августа.