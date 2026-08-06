Пять человек сгорели заживо, застряв в машинах после жуткого ДТП в США

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на шоссе Стюарт в Австралии, недалеко от Дарвина. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию. Обе машины получили сильные повреждения и загорелись сразу после удара.