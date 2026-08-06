Пять человек сгорели заживо, застряв в машинах после жуткого ДТП в США

Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на шоссе Стюарт в Австралии, недалеко от Дарвина. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию. Обе машины получили сильные повреждения и загорелись сразу после удара.
По данным полиции, Ford Ranger по невыясненным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota HiAce. Четыре человека в пикапе, 23-летний водитель, 36-летний пассажир и две женщины 23 и 32 лет, погибли на месте. Водитель Toyota, 69-летняя женщина, также скончалась.
«Очевидцы пытались помочь пострадавшим, но их не успели извлечь до того, как обе машины полностью охватило пламя», — сообщили в полиции. По словам свидетелей, пикап двигался с бешеной скоростью.
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