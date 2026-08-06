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Ракетную опасность объявили в Нижегородской области

Продолжает действовать режим опасности БПЛА.

Источник: Живем в Нижнем

Ракетную опасность объявили в Нижегородской области 6 августа в 09:22. В МЧС просят граждан соблюдать спокойствие.

Напомним, вчера вечером в регионе начал действовать режим опасности по БПЛА. В период с восьми вечера среды до восьми утра четверга над территорией Нижегородской области были уничтожены дроны самолетного типа. Всего над Россией удалось перехватить более 600 беспилотников.

Ранее мы рассказывали о введении ограничений в аэропорту имени Чкалова. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию, пассажиров просят сверяться с онлайн-табло.

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