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ИИ сократил время выдачи диагноза до 7 минут в Нижегородской области

Внедрение нейросетей в региональное здравоохранение ускорило формирование медицинских заключений и помогло сотням местных врачей.

Внедрение искусственного интеллекта в медицинские учреждения Нижегородской области позволило сократить время формирования медицинских заключений с 15−60 до 7 минут. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Нейросети применяются в регионе для расшифровки маммограмм, рентгенограмм и флюорограмм на базе платформы МосМедИИ, снижая риск пропуска деталей и предоставляя врачам экспертное «второе мнение». За 2025 год система обработала свыше 228 тысяч исследований. Дополнительно в Нижнем Новгороде и области внедрен автоматический анализ историй болезни и алгоритмы расшифровки КТ грудной клетки.

Нижегородская область уже представила 25 готовых ИИ-кейсов в восьми отраслях экономики на портале лучших цифровых практик. Все указанные разработки полностью готовы к тиражированию в других регионах России.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи обнаружили пациента с зеркальными органами.