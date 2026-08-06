ИИ сократил время выдачи диагноза до 7 минут в Нижегородской области

Нейросети применяются в регионе для расшифровки маммограмм, рентгенограмм и флюорограмм на базе платформы МосМедИИ, снижая риск пропуска деталей и предоставляя врачам экспертное «второе мнение». За 2025 год система обработала свыше 228 тысяч исследований. Дополнительно в Нижнем Новгороде и области внедрен автоматический анализ историй болезни и алгоритмы расшифровки КТ грудной клетки.