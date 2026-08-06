В Нижнем Новгороде изменили схему движения у Московского вокзала

На площади Революции в Нижнем Новгороде скорректировали схему движения транспорта — меры направлены на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В рамках изменений вблизи Московского вокзала разместили новые дорожные знаки, а ряд ранее установленных перенесли в другие точки. У Царского павильона расширили зону высадки пассажиров общественного транспорта: это стало возможным после демонтажа части ограждений.
Дополнительно напротив главного входа в здание железнодорожного вокзала обустроили новую площадку — она предназначена для стоянки такси и личных автомобилей.
Чтобы снизить риск дорожно‑транспортных происшествий из‑за высадки людей в неположенных местах, на площади Революции установили дополнительные комплексы фото‑ и видеофиксации. Оборудование будет фиксировать соответствующие нарушения.
Ранее нижегородцы пожаловались на запрет разворота на трассе М-7 у поста ДПС.