Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Жалеют, что отказались»: Словаки «штурмуют» Посольство РФ, чтобы вернуть российские паспорта

Жители Словакии, ранее отказавшиеся от российского гражданства, всё чаще обращаются в посольство РФ с вопросами о возможности вновь получить российский паспорт. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипломатическом представительстве в Братиславе.

Источник: Life.ru

По данным посольства, сотрудники регулярно получают обращения от бывших граждан России. Люди интересуются условиями оформления документов и просят разъяснить порядок подачи заявлений.

«Интерес к вопросу приобретения российского гражданства со стороны лиц, ранее состоявших в гражданстве Российской Федерации, имеется. В посольство поступают соответствующие обращения, в том числе с просьбами разъяснить порядок подачи документов», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что российское законодательство не предусматривает отдельной процедуры восстановления гражданства для тех, кто ранее добровольно отказался от него. Такие заявители могут претендовать на получение паспорта только в общем порядке при соблюдении установленных требований.

Дипломаты добавили, что готовы консультировать граждан, помогать с оформлением документов и оказывать необходимое консульское содействие в рамках действующего законодательства.

Ранее для получения гражданства Словакии претендентам, в том числе россиянам, необходимо было отказаться от российского паспорта. В настоящее время это требование больше не применяется.

На днях президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила получения ВНЖ, разрешения на временное проживание и российского гражданства. Теперь наличие неснятой или непогашенной судимости станет основанием для отказа, а иностранцы старше 14 лет должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше