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В Хабаровском крае с 22 августа откроется охота на пернатую дичь

Оформить документы на добычу пернатой дичи можно до открытия сезона.

В Хабаровском крае с 7 августа начинается прием заявлений на выдачу разрешений для добычи пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях, сообщает управление охотничьего хозяйства регионального правительства.

Сам сезон охоты на пернатую дичь, за исключением фазана, откроется 22 августа.

В Хабаровске заявления будут принимать по адресу: улица Запарина, 92, кабинеты 210 и 211. Прием ведется с 9:30 до 12:30. Подать документы можно и в муниципальных округах и районах края — перечень адресов опубликован на сайте управления охотничьего хозяйства.

Перед подачей заявления охотникам рекомендуют заранее оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей. Реквизиты для оплаты также размещены на официальном сайте ведомства.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам управления охотничьего хозяйства: 8 (4212) 30−85−69 и 8 (4212) 31−51−99.