В Хабаровском крае с 22 августа откроется охота на пернатую дичь

В Хабаровске заявления будут принимать по адресу: улица Запарина, 92, кабинеты 210 и 211. Прием ведется с 9:30 до 12:30. Подать документы можно и в муниципальных округах и районах края — перечень адресов опубликован на сайте управления охотничьего хозяйства.