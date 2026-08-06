Власти Копейска отказались от приглашенных артистов на День города

В администрации города пояснили, что деньги, которые обычно тратят на приглашенных артистов, направят на более важные нужды. Поэтому вместо известных российских исполнителей на сцену во время концерта выйдут местные творческие коллективы и кавер-группы из Челябинска и Екатеринбурга. Днем на стадионе «Химик» пройдут семейные и спортивные активности, а на площади Трудовой Славы откроется гастрономический фестиваль. К вечеру гостей ждут интерактивы и концерт. Несмотря на более скромный формат, праздник обещают завершить салютом или световым шоу.