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Порывы ветра до 23 м/с и град размером до 3 см: синоптики уточнили прогноз погоды для Калининградской области

Самые сильные ливни прогнозируют в центре и на юге региона.

Источник: Клопс.ru

В четверг, 6 августа, грозы в регионе могут сопровождаться порывами ветра до 23 м/с. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупредили в своём телеграм-канале.

Первая волна ливней ожидается утром и до обеда. На западе региона и в Калининграде сильные осадки могут привести к локальным подтоплениям, однако на побережье и в Зеленоградском районе опасных явлений не прогнозируют.

Во второй половине дня непогода переместится в центр и на юг области. Интенсивные ливни вероятны в Багратионовском, Правдинском, Черняховском, Гвардейском и Озёрском районах, местами выпадет град диаметром до 2−3 см. Синоптики допускают появление мощных грозовых ячеек с умеренной или высокой электрической активностью, которые могут сохраняться до вечера.

Синоптики предупреждали, что ветер в течение суток сменится с юго-западного на северо-западный. Предполагалось, что утром и вечером его скорость составит 1−5 м/с, днём — 3−9 м/с. Во время осадков прогнозировали шквалы.

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