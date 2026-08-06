Порывы ветра до 23 м/с и град размером до 3 см: синоптики уточнили прогноз погоды для Калининградской области

Во второй половине дня непогода переместится в центр и на юг области. Интенсивные ливни вероятны в Багратионовском, Правдинском, Черняховском, Гвардейском и Озёрском районах, местами выпадет град диаметром до 2−3 см. Синоптики допускают появление мощных грозовых ячеек с умеренной или высокой электрической активностью, которые могут сохраняться до вечера.