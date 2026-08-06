Электропоезд Абакан — Кошурниково будет курсировать по сокращённому маршруту два дня в августе

10 и 24 августа электропоезд Абакан — Кошурниково будет курсировать до станции Туба. Отправление из Абакана в 7:35, прибытие на станцию Туба в 9:29. Отправление из Тубы в 13:57, прибытие в столицу Хакасии в 15:37. Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту пути.