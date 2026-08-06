Электропоезд Абакан — Кошурниково будет курсировать по сокращённому маршруту два дня в августе

В Красноярском крае электропоезд Абакан — Кошурниково переведут на два дня в августе на сокращённый маршрут.
10 и 24 августа электропоезд Абакан — Кошурниково будет курсировать до станции Туба. Отправление из Абакана в 7:35, прибытие на станцию Туба в 9:29. Отправление из Тубы в 13:57, прибытие в столицу Хакасии в 15:37. Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту пути.
КрасЖД и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, на официальном сайте ОАО «РЖД», на сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или — воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».