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Лантратова рассказала о поиске пропавших без вести курских жителей

Лантратова и Хинштейн помогают в поиске 300 пропавших без вести курских жителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу порядка 300 россиян, о которых ничего неизвестно с момента вторжения ВСУ в регион.

Лантратова отметила, что два года назад вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. Так, с 2024 года в Россию удалось вернуть 170 жителей региона, которых насильно удерживали на территории Украины.

«Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека», — рассказала Лантратова.

Она подчеркнула, что сегодня делается все возможное для возвращения россиян домой.

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