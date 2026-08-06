Лантратова рассказала о поиске пропавших без вести курских жителей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу порядка 300 россиян, о которых ничего неизвестно с момента вторжения ВСУ в регион.