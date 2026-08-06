На Дону качество зерна нового урожая оценено как высокое

По данным на 3 августа 2026 года, специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обследовали 7,2 млн т пшеницы, что составляет более половины валового сбора нового урожая. В ходе работы было отобрано 6,3 тыс. проб и проведено 115,9 тыс. исследований. Качество зерна нового урожая оценено как высокое. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова.
Результаты испытаний демонстрируют высокий уровень качества донской пшеницы. Доля продовольственной пшеницы в урожае 2026 года составляет почти 82%. Из обследованного объёма к 3 классу отнесено 33,8% зерна (2,4 млн т), к 4 классу — 48% (3,5 млн т), 5 классу — 18,2% (1,3 млн т). Продукции, не соответствующей нормативам ГОСТ, не выявлено.
Заведующая испытательной лабораторией Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Виктория Костина отметила, что зерно характеризуется как здоровое и качественное. В частности, средние показатели зерна 3 класса таковы: массовая доля клейковины — 24,5%, ИДК — 81,8 ед., массовая доля белка — 14,5%, число падения — 357 сек., стекловидность — 45%, натура — 783 г/л, влажность — 10,3%.
Как пояснила эксперт, зерно оценивают по ряду ключевых показателей: цвету, запаху, количеству и качеству клейковины, содержанию белка, натуре, влажности, стекловидности, зараженности вредителями, наличию примесей и другим характеристикам. На основании этих данных определяется класс зерна, что помогает производителям оценить качество выращенного продукта, а переработчикам — спрогнозировать качество будущей муки.
Все данные о результатах лабораторных испытаний вносятся в федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки — ФГИС «Зерно». Эта централизованная база данных позволяет отслеживать все этапы производства зерна.
Государственный мониторинг пшеницы (как твердой, так и мягкой) на Дону проходит с 21 июня по 30 ноября 2026 года. Услуга предоставляется сельхозтоваропроизводителям на безвозмездной основе. Всего специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» планируют провести более 200 тыс. исследований потребительских свойств нового урожая.