На Дону качество зерна нового урожая оценено как высокое

По данным на 3 августа 2026 года, специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» обследовали 7,2 млн т пшеницы, что составляет более половины валового сбора нового урожая. В ходе работы было отобрано 6,3 тыс. проб и проведено 115,9 тыс. исследований. Качество зерна нового урожая оценено как высокое. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова.