В Хабаровске косметолог получила 6,5 лет колонии за обман 14 клиенток на 150 тысяч рублей

В ходе предварительного следствия подсудимая полностью признавала вину по всем эпизодам. Однако в суде она отказалась от показаний и вину не признала. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. При этом приговор предусматривает отсрочку отбывания наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.