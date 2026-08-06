В Краснодаре запустили новый способ оплаты муниципальных парковок

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре за первое полугодие 2026 года собрали 420 млн руб. штрафов за неоплаченную парковку (при 433 млн начисленных), тогда как за весь 2025 год поступило почти 683 млн руб. при 740 млн начисленных, а число постановлений выросло с 246,6 тыс. за год до 151,9 тыс. только за полгода. Рост собираемости эксперты связывают с увеличением исполнительского сбора с 7 до 12% (для граждан — с 1 тыс. до 2 тыс., для организаций — с 10 тыс. до 20 тыс.), а также с низким процентом обжалований (2,9% в 2025 году, 4% в первом полугодии 2026-го) из-за высоких затрат на оспаривание, хотя эффективность обжалования высокая: в 2025 году отменено или изменено более 5,2 тыс. постановлений из 7,3 тыс. обжалованных.