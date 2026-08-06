«Биржевой куратор» выманил у жительницы Бора почти 5 миллионов рублей

Желание быстро разбогатеть обернулось для 42-летней жительницы Борского округа потерей 4 957 999 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В течение 1,5 месяцев женщина была на связи в мессенджере с «биржевым куратором». Лжеспециалист убедил свою жертву в том, что регистрация на инвестиционной платформе принесет ей высокую прибыль.
Доверившись неизвестному, борчанка создала профиль на бирже и совершила 22 операции по конвертации денег в криптовалюту. Известно, что женщина отправляла злоумышленникам средства, полученные после смерти близкого человека. Вывести деньги ей не удалось.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
Ранее мы писали, что житель Богородска потерял 64 000 рублей в надежде сходить на свидание театр.