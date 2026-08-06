В Красноярске задержали грабителя с обнаженным торсом и без кисти руки

По предварительным данным, во дворе дома на улице Юшкова мужчина сорвал с 25-летней женщины золотую цепочку и скрылся. В ориентировке указали, что подозреваемый был с обнаженным торсом и без кисти руки. Подходящего под описание мужчину заметили во дворе на улице Вильского. К этому времени он уже успел сдать похищенную цепочку в ломбард.