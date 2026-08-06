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В Красноярске задержали грабителя с обнаженным торсом и без кисти руки

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении женщины.

В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По предварительным данным, во дворе дома на улице Юшкова мужчина сорвал с 25-летней женщины золотую цепочку и скрылся. В ориентировке указали, что подозреваемый был с обнаженным торсом и без кисти руки. Подходящего под описание мужчину заметили во дворе на улице Вильского. К этому времени он уже успел сдать похищенную цепочку в ломбард.

Ранее неоднократно судимого красноярца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.