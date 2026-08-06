Пятерых волжан осудили за бордель с подростками на ул. Оломоуцкой

— По данным следствия, в 2021 году двое жителей Волжского создали организованную группу, целью которой было оказание интимных услуг за плату. Для этих целей они разработали план преступной деятельности организованной группы и подыскали лиц — её участников, распределив между ними роли, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.