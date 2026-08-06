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Пятерых волжан осудили за бордель с подростками на ул. Оломоуцкой

В Волжском Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении пятерых местных.

В Волжском Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле в отношении пятерых местных жителей, организовавших бордель с несовершеннолетними на ул. Оломоуцкой. Интимные услуги здесь оказывали на протяжении четырёх лет.

— По данным следствия, в 2021 году двое жителей Волжского создали организованную группу, целью которой было оказание интимных услуг за плату. Для этих целей они разработали план преступной деятельности организованной группы и подыскали лиц — её участников, распределив между ними роли, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Правоохранителями было установлено, что бордель работал в арендованном помещении. Администраторы и руководители привлекали клиентов, организовывали рекламные компании и вовлекали в оказание интимных услуг подростков. Кроме того, у заведения была чёткая структура и график рабочих смен для юных жриц любви.

Отметим, раскрыть нелегальный бизнес предприимчивых волжан удалось благодаря совместной работе следователей СК и полиции. Фигуранты были приговорены судом к отбыванию наказания в колонии общего режима на срок от трёх до пяти лет.

Фото из архива ИА «Высота 102».