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Актер Павел Деревянко высказался о конфликтах с женой и проблемах с бизнесом

Недавно актер Павел Деревянко пожаловался на мошенников, из-за которых бизнес его супруги Зои Фуць терпит убытки. В беседе с Starhit артист рассказал о подробностях происходящего.

Недавно актер Павел Деревянко пожаловался на мошенников, из-за которых бизнес его супруги Зои Фуць терпит убытки. В беседе с Starhit артист рассказал о подробностях происходящего.

По словам актера, аккаунт его супруги в соцсетях заблокировали из-за жалоб, его страницу также пытались удалить. Частично удалось восстановить аккаунт магазина, которым владеет Фуць. Артист добавил, что пара вложила в развитие бизнеса более 10 миллионов рублей.

При этом супруги не могут обратиться к правоохранителям, так как аккаунты ведутся в запрещенных в РФ соцсетях. Деревянко добавил, что не знает, кто именно пытается навредить бизнесу Фуць.

Артист также рассказал об их с супругой взаимоотношениях.

— Зоя просто сильная и независимая женщина, очень яркая, очень вспыльчивая. Мы с ней одинаково вспыльчивые и в этом похожи. Но для того, чтобы конфликт не разгорался, я просто «съедаю» что-то, нивелирую. Все надеюсь с ней поговорить, чтобы такого впредь не было, — рассказал Павел Деревянко в беседе с порталом.

8 августа 2025 года Павел Деревянко женился на дизайнере Зое Фуць, которой он сделал предложение перед футбольным матчем в рамках тура Российской премьер-лиги 18 мая. Ради новой возлюбленной актер отказался от свободных отношений, пообещав, что с «полигамией покончено». У Фуць есть двое сыновей от предыдущего брака.