Актер Павел Деревянко высказался о конфликтах с женой и проблемах с бизнесом

— Зоя просто сильная и независимая женщина, очень яркая, очень вспыльчивая. Мы с ней одинаково вспыльчивые и в этом похожи. Но для того, чтобы конфликт не разгорался, я просто «съедаю» что-то, нивелирую. Все надеюсь с ней поговорить, чтобы такого впредь не было, — рассказал Павел Деревянко в беседе с порталом.