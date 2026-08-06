ЖКХ судилось с минчанкой, которая отказалась устанавливать полотенцесушитель

В суде минчанка заявила, что не пустила рабочих в квартиру, так как посчитала, что при выполнении работ они могут разбить элементы отделки. В итоге между сторонами возникли разногласия насчет того, кто потом будет восстанавливать повреждения. Еще женщина подтвердила, что отказалась от установки полотенцесушителя, и заявила, что, по ее мнению, это учтено в проекте.