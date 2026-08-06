ЖКХ судилось с минчанкой, которая отказалась устанавливать полотенцесушитель

Суд разобрал дело минчанки, которая отказалась пускать в квартиру рабочих во время капитального ремонта в доме. Подробности в прокуратуре Минска рассказали агентству «Минск-Новости».
В частности, женщина отказалась пускать в квартиру работников жилищно-коммунальной службы, чтобы они провели ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту, а именно замену системы горячего водоснабжения с подключением к полотенцесушителям.
В суде минчанка заявила, что не пустила рабочих в квартиру, так как посчитала, что при выполнении работ они могут разбить элементы отделки. В итоге между сторонами возникли разногласия насчет того, кто потом будет восстанавливать повреждения. Еще женщина подтвердила, что отказалась от установки полотенцесушителя, и заявила, что, по ее мнению, это учтено в проекте.
В реальности в документах сведений об этом не было. Что подтвердило необоснованность отказа горожанки в предоставлении доступа в квартиру работникам ЖКХ.
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