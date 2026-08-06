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Режим ракетной опасности ввели в Нижегоросдкой области 6 августа

Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.

На территории Нижегородской области введён режим ракетной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим ввели в 09:22 часа 6 августа. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область 6 августа.

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