Режим ракетной опасности ввели в Нижегоросдкой области 6 августа

На территории Нижегородской области введён режим ракетной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим ввели в 09:22 часа 6 августа. Нижегородцев призывают сохранять спокойствие и при необходимости обращаться в 112.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Нижегородскую область 6 августа.
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