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Учения на случай атаки БПЛА для медиков и пациентов провели в больницах Кузбасса

В медицинских организациях Кузбасса отработали действия при чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников.

В медицинских организациях Кузбасса отработали действия при чрезвычайных ситуациях, включая атаки беспилотников и пожары, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

На этой неделе тренировки провели в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского и Кузбасском клиническом госпитале для ветеранов войн имени Бурдина. Медиков и пациентов, в том числе маломобильных, научили эвакуации, показали, где находятся укрытия с запасами воды и аптечками. Обучение проходило в условиях, максимально приближенных к реальным.

Напомним, ранее беспилотники долетали до соседних регионов Сибири. Ракетным атакам подвергалась Омская область, режим опасности объявляли в Новосибирской и Тюменской областях. До Кузбасса, как и до соседнего Красноярского края, БПЛА не долетали.

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