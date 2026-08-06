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Красноярский край более чем вдвое увеличил экспорт зерна за год

За семь месяцев из Красноярского края экспортировали 238,9 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур.

За семь месяцев из Красноярского края экспортировали 238,9 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Обьем поставок за границу более чем вдвое превысил показатель прошлого года. Основу экспорта составили пшеница, овес, ячмень, горох и рапс. Крупнейшим покупателем стал Китай, куда направили более 93 тысяч тонн зерна, 28 тысяч тонн гороха и 4,4 тысячи тонн семян льна. Рапс поставляли в Беларусь, зерно также отправляли в Монголию.

Еще 1,34 млн тонн продукции вывезли в другие регионы России. Основными направлениями стали Калининградская область, Краснодарский и Приморский края.

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