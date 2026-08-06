Красноярский край более чем вдвое увеличил экспорт зерна за год

Обьем поставок за границу более чем вдвое превысил показатель прошлого года. Основу экспорта составили пшеница, овес, ячмень, горох и рапс. Крупнейшим покупателем стал Китай, куда направили более 93 тысяч тонн зерна, 28 тысяч тонн гороха и 4,4 тысячи тонн семян льна. Рапс поставляли в Беларусь, зерно также отправляли в Монголию.