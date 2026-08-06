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Politico: в США заявили о восстановлении обмена разведданными с Киевом

В Белом доме заявили, что администрация Трампа сосредоточена на дипломатическом урегулировании конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Законодатели США считают, что Вашингтон и Киев восстановили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, такой оценки придерживаются сразу несколько членов Конгресса, включая председателя спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера, а также сенаторов Джона Корнина, Роджера Уикера и Тима Кейна. По их словам, «обмен разведданными между США и Украиной восстановлен до наблюдавшегося ранее высокого уровня».

При этом в Белом доме в комментарии Politico отметили, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на дипломатическом урегулировании конфликта. Представитель администрации заявил, что «президент и его команда намерены и далее продолжать играть конструктивную роль в завершении конфликта между Россией и Украиной и сохраняют оптимизм относительно того, что в конечном счете мы заключим мирную сделку». По его словам, американский лидер стремится к урегулированию конфликта.

Накануне Дональд Трамп, комментируя украинский конфликт, заявил, что США «не ищут ракет, а ищут мир». Это произошло, когда Владимир Зеленский жаловался на нехватку американских ракет и призывал предоставить Украине к зиме 300 ракет для ЗРК Patriot.

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