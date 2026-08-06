Politico: в США заявили о восстановлении обмена разведданными с Киевом

При этом в Белом доме в комментарии Politico отметили, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на дипломатическом урегулировании конфликта. Представитель администрации заявил, что «президент и его команда намерены и далее продолжать играть конструктивную роль в завершении конфликта между Россией и Украиной и сохраняют оптимизм относительно того, что в конечном счете мы заключим мирную сделку». По его словам, американский лидер стремится к урегулированию конфликта.