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За неделю от клещей пострадали 280 жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшую неделю из-за присасывания клещей к медикам обратились 280 жителей региона, в том числе 26 детей. Всего с начала сезона с этой проблемой столкнулись 15 428 человек.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшую неделю из-за присасывания клещей к медикам обратились 280 жителей региона, в том числе 26 детей. Всего с начала сезона с этой проблемой столкнулись 15 428 человек.

Несмотря на постепенное снижение активности клещей, число выявленных инфекций продолжает расти. За неделю врачи диагностировали еще 27 случаев клещевого энцефалита и 15 случаев боррелиоза.

В краевом Роспотребнадзоре призвали жителей сохранять осторожность и соблюдать меры профилактики: сезон активности клещей еще не завершен.

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