Актриса из Новосибирска снялась в комедийном сериале «Малой»

В центре сюжета — непростые отношения двух полицейских, которые к тому же оказываются отцом и сыном. Саша (Тимофей Кочнев) — молодой идеалист, выпускник академии МВД с отличными оценками, — попадает на службу в самый сложный район Югодонска. Его цель — не только раскрыть запутанные дела, но и наконец встретиться с отцом, легендой местного розыска. Однако вместо героя он сталкивается с «Малым» (Владимир Яглыч) — опытным оперативником, который давно выстроил свои правила игры и предпочитает закрывать глаза на мелкие нарушения ради собственного удобства. Теперь Саше предстоит непростая задача: следовать закону и одновременно пытаться перевоспитать отца-напарника.