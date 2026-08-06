Актриса из Новосибирска снялась в комедийном сериале «Малой»

На ТНТ готовится громкая премьера — 17 августа в 20:00 стартует комедийный сериал «Малой».
В центре сюжета — непростые отношения двух полицейских, которые к тому же оказываются отцом и сыном. Саша (Тимофей Кочнев) — молодой идеалист, выпускник академии МВД с отличными оценками, — попадает на службу в самый сложный район Югодонска. Его цель — не только раскрыть запутанные дела, но и наконец встретиться с отцом, легендой местного розыска. Однако вместо героя он сталкивается с «Малым» (Владимир Яглыч) — опытным оперативником, который давно выстроил свои правила игры и предпочитает закрывать глаза на мелкие нарушения ради собственного удобства. Теперь Саше предстоит непростая задача: следовать закону и одновременно пытаться перевоспитать отца-напарника.
Особого внимания заслуживает участие в проекте новосибирской актрисы Евгении Турковой — она сыграла маму главного героя. Её героиня — простая, добрая и очень любящая женщина, чья гиперопека порой толкает её на ошибки.
По словам самой актрисы, роль далась ей легко во многом благодаря личному опыту — она сама мама мальчика. Евгения также тепло отозвалась о работе с режиссёром Иваном Макаревичем: отметила его умение ставить чёткие задачи и тонко чувствовать актёрскую природу, а ещё с улыбкой вспомнила забавные моменты, когда режиссёр одновременно находился в кадре и руководил съёмками.