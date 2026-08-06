Еще одна котельная снизит выбросы в Красноярске

Выбросы котельной ЭВРЗ в Красноярске сократят почти на 500 тонн. Работы уже идут, основные надеются завершить к началу отопительного сезона. Система теплоснабжения будет изменена для 97 зданий. 34 из них — многоквартирные жилые дома, восемь — социальные учреждения. Объекты будут подключены к ТЭЦ-2. Как сообщают в региональном министерстве экологии, работы сейчас в активной фазе. После перевода котельная будет действовать, но обеспечивать только внутренние нужды предприятия — останется в работе всего один из пяти котлов. Выбросы снизятся на 483 тонны в год. Реконструкция сетей теплообеспечения идет в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Энергетики отмечают: изначально запланировано, что работы должны быть закончены до конца 2026 года. Но есть стремление, чтобы уже к началу нового отопительного сезона дома получали тепло от нового источника. Котельная ЭВРЗ построена почти сто лет назад и сейчас находится в центре плотной жилой застройки. Жители жалуются не только на ее выбросы. Прошлой зимой сбои в работе оборудования привели к заметному снижению температуры в квартирах. Напомним, в Красноярске уже закрыли 37 котельных, сократив выбросы более чем на 9 тыс. тонн.