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Дольщики долгостроя на Титова в Новосибирске получили ключи спустя 10 лет

Квартиры в Ленинском районе дождались 296 семей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вручили ключи от квартир в доме на улице Титова, 253/7. Строительство объекта затянулось более чем на 10 лет, но сегодня свои квартиры получили 296 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В церемонии принял участие министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Он отметил, что для завершения объекта использовали исключительно областные меры поддержки: направили средства МИПов, выделили субсидии на подключение к сетям, благоустройство территории и установку лифтов.

С 2010 года в Новосибирской области восстановлены права более 21 тысячи семей в 224 проблемных объектах. История с домом на Титова стала еще одной закрытой точкой в реестре долгостроев региона.