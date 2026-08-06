Дольщики долгостроя на Титова в Новосибирске получили ключи спустя 10 лет

В Новосибирске вручили ключи от квартир в доме на улице Титова, 253/7. Строительство объекта затянулось более чем на 10 лет, но сегодня свои квартиры получили 296 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.