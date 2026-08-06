Дольщики долгостроя на Титова в Новосибирске получили ключи спустя 10 лет

В Новосибирске вручили ключи от квартир в доме на улице Титова, 253/7. Строительство объекта затянулось более чем на 10 лет, но сегодня свои квартиры получили 296 дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
В церемонии принял участие министр строительства региона Дмитрий Богомолов. Он отметил, что для завершения объекта использовали исключительно областные меры поддержки: направили средства МИПов, выделили субсидии на подключение к сетям, благоустройство территории и установку лифтов.
С 2010 года в Новосибирской области восстановлены права более 21 тысячи семей в 224 проблемных объектах. История с домом на Титова стала еще одной закрытой точкой в реестре долгостроев региона.