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Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 6 августа

В регионе также ввели режим беспилотной опасности.

Режим ракетной опасности отменили на терриитории Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Режим был введён в регионе в 09:22 6 августа. Позднее, в 09:37 часов, режим ракетной опасности отменили.

Также в Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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