Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 6 августа

Режим ракетной опасности отменили на терриитории Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Режим был введён в регионе в 09:22 6 августа. Позднее, в 09:37 часов, режим ракетной опасности отменили.
Также в Нижегородской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
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