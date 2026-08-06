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Аэропорт Перми ограничил полеты

В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это произошло после введения в регионе режима ракетной опасности. Режим «Ковер» действует в радиусе 100 километров. Действующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это произошло после введения в регионе режима ракетной опасности. Режим «Ковер» действует в радиусе 100 километров. Действующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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