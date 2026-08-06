Два человека погибли на воде в Калининградской области за день

«Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купайтесь в одиночку и не переоценивайте свои силы, не оставляйте детей без присмотра у воды даже на короткое время», — призвали в МЧС.