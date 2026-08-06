Два человека погибли на воде в Калининградской области за день

В Калининградской области 5 августа произошли два смертельных происшествия на воде — в Черняховске и Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Первое сообщение поступило в экстренные службы в 15:48. По данным ведомства, в Черняховске в конце улицы Черняховского на реке Инструч тонула женщина. Прибывшие на место спасатели извлекли ее из воды без признаков жизни и передали сотрудникам полиции.
Позже в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что погибшей оказалась 49-летняя местная жительница. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
«В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле женщины не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза», — сообщили в СУ СК России по Калининградской области.
Второе происшествие произошло в Калининграде. В 17:48 в службу «112» поступило сообщение о том, что на озере Пелавском утонул мужчина 2003 года рождения. К месту были направлены спасатели поисково-спасательного отряда Калининградской области — филиала СЗРПСО МЧС России и поисково-спасательной службы МКУ «УГО и ЧС г. Калининграда».
Позже в ведомстве уточнили, что в 20:30 спасатели извлекли из озера тело мужчины без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Купайтесь только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели, не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купайтесь в одиночку и не переоценивайте свои силы, не оставляйте детей без присмотра у воды даже на короткое время», — призвали в МЧС.