Манул Борис отметил первый год в красноярском «Роевом ручье»

За год Борис освоился на новом месте. Теперь он чаще выходит из укрытия, спокойно гуляет по вольеру и все чаще проявляет интерес к посетителям. Во время кормления манул подходит ближе к стеклу, внимательно наблюдает за людьми и иногда даже позволяет сделать удачные фотографии.