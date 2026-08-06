Манул Борис отметил первый год в красноярском «Роевом ручье»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ровно год назад в парк флоры и фауны «Роев ручей» приехал манул Борис. За это время он успел стать любимцем посетителей и настоящей звездой социальных сетей.
Когда Борис только появился в зоопарке, он почти не показывался людям и предпочитал проводить время в укрытии. Для манулов такое поведение считается обычным — в природе эти редкие дикие кошки очень осторожны и стараются избегать встреч с человеком.
За год Борис освоился на новом месте. Теперь он чаще выходит из укрытия, спокойно гуляет по вольеру и все чаще проявляет интерес к посетителям. Во время кормления манул подходит ближе к стеклу, внимательно наблюдает за людьми и иногда даже позволяет сделать удачные фотографии.
По словам специалистов, для манула такое поведение — хороший показатель того, что животное чувствует себя комфортно. При этом Борис не потерял своей природной осторожности и по-прежнему остается настоящим диким хищником.
В «Роевом ручье» отмечают, что за год манул привык к новой территории, обзавелся многочисленными поклонниками и стал одной из самых популярных животных парка. Его знаменитый серьезный взгляд давно стал визитной карточкой Бориса и неизменно привлекает внимание гостей.