Краевая филармония приглашает красноярцев на бесплатные концерты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В августе Красноярская краевая филармония приглашает жителей и гостей города на серию бесплатных концертов, спектаклей и развлекательных программ под открытым небом. Большинство мероприятий пройдет в «Троя парке».
В течение месяца зрители смогут увидеть спектакли Детского литературного театра «Волшебные рифмы», «Очаровательная муха» и «Моя Вообразилия», а также посетить детские программы «Мультпоход» и «Необыкновенный концерт».
Все мероприятия бесплатны. Первое событие состоится 8 августа в 15:00 в «Троя парке».
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