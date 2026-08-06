В Пермском крае объявили режим «Ракетная опасность»

— Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться нельзя. — Если вы дома, перейдите в помещение без окон или спуститесь в подвал. Закройте окна и задерните шторы. Заранее подготовьте запас воды, продуктов, необходимых лекарств, фонарик и документы. — Если опасность застала вас на улице, как можно скорее укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе. Старайтесь не оставаться на открытых участках. — Следите за официальными сообщениями и оповещениями МЧС.