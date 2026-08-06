Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае объявили режим «Ракетная опасность»

Так же ввели режим «Ковер».

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае введен режим «Ракетная опасность». Все экстренные и оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности региона.

Жителям рекомендуется соблюдать те же меры безопасности, что и при угрозе атаки беспилотников:

— Если вы находитесь в здании, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться нельзя. — Если вы дома, перейдите в помещение без окон или спуститесь в подвал. Закройте окна и задерните шторы. Заранее подготовьте запас воды, продуктов, необходимых лекарств, фонарик и документы. — Если опасность застала вас на улице, как можно скорее укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе. Старайтесь не оставаться на открытых участках. — Следите за официальными сообщениями и оповещениями МЧС.

Кроме того, в 11.30 объявили режим «Ковер» радиусом 100 километров. В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше