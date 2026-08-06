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Электричество в Севастополе будут подавать по графику «2 через 6 часов»

Специалисты выполняют необходимые переключения.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе скорректировали график подачи электроэнергии, об этом сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Из-за возросшего дефицита электроэнергии сохранить прежний режим «3 через 3» невозможно, в связи с чем для стабилизации ситуации временно будет введен график «2 через 6».

Примерно до 10 часов утра электроэнергия будет подаваться для некоторых потребителей первой очереди.

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