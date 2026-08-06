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Музей школы № 2 из Красноярского края вышел в финал всероссийского конкурса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев. Честь Красноярского края защитит школа № 2 ЗАТО посёлка Солнечный, превратившая обычный школьный коридор в «Живой музей, посвящённый Великой Отечественной войне».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев. Честь Красноярского края защитит школа № 2 ЗАТО посёлка Солнечный, превратившая обычный школьный коридор в «Живой музей, посвящённый Великой Отечественной войне».

Музей состоит из нескольких локаций: «Так начиналась война», «Проводы воинов на войну», «Землянка — штаб», «Медсанбат», «Блокада Ленинграда», «Привал», «День Победы» и «СВО: Сыны России». Посетители могут не только погрузиться в историю благодаря экспонатам, но и принять участие в интерактивных практиках, написать фронтовое письмо и спеть военные песни.

Проект школьники создают совместно с родителями. Ученики отвечают за исследовательскую часть, оформительские работы и проведение экскурсий, а их родители оказывают помощь при создании макетов и делятся семейными историями.

В октябре ребят вместе с другими финалистами ждёт решающий этап на форуме «Память жива» в Москве.

«Участников ждут финальные испытания, где они смогут представить свои музеи, рассказать об уникальных экспонатах и поделиться лучшими практиками. Для нас важно, чтобы эти проекты помогали школьникам лучше узнавать историю и культуру своей страны, бережно относиться к наследию и передавать память следующим поколениям», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего в финале определят 70 победителей, которые разделят призовой фонд в 35 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение демонстрационного оборудования, компьютерной техники, витрин и оформление новых экспозиций. Кроме того, школы получат подарки от партнёров конкурса.

Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения РФ.