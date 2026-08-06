Музей школы № 2 из Красноярского края вышел в финал всероссийского конкурса

«Участников ждут финальные испытания, где они смогут представить свои музеи, рассказать об уникальных экспонатах и поделиться лучшими практиками. Для нас важно, чтобы эти проекты помогали школьникам лучше узнавать историю и культуру своей страны, бережно относиться к наследию и передавать память следующим поколениям», — прокомментировал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.