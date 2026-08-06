Путин: Товарооборот России и Киргизии вырос на 26%, впервые превысив $5 млрд

Ранее посол Киргизии Аликбек Джекенкулов заявил, что на фоне роста международной напряжённости Москве и Бишкеку необходимо укреплять диалог и сотрудничество. По его мнению, в условиях ослабления роли международного права интеграция и солидарность становятся ключевыми условиями безопасности и устойчивого развития.